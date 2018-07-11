10 قتلى على الأقل في هجوم بشرق أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 11:30 صباحا
ضحايا أفغان يتلقون العلاج في المستشفى إثر عملية انتحارية في جلال أباد. (فرانس برس)

قتل عشرة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف فرع وزارة التربية في جلال أباد بشرق أفغانستان، اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم حاكم ولاية جلال أباد، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن الهجوم أوقع عشرة جرحى أيضًا.

وأحصى مصور الوكالة اصطحبته السلطات إلى موقع الهجوم الذي استمر أربع ساعات، عشر جثث فضلًا عن جثتي المهاجمين.

وقال مكتب حاكم ولاية نانغارهار في بيان، إن انفجارين سُمعا قرب موقع الهجوم، مشيرًا إلى أن الهجوم على المبنى تزامن مع امتحانات قبول كانت تجري في جامعة جلال آباد يشارك فيها حوالي 16 ألف طالب.

وذكر قائد شرطة جلال أباد، غلام ساناي ستانكزاي، في تصريح إلى قناة أفغانية، أن «إنقاذ المحاصرين في الداخل على رأس أولوياتنا».

وشهدت جلال آباد مؤخرا العديد من الهجمات وسط تصعيد المتمردين عملياتهم في المنطقة، وكان آخرها عملية انتحارية تبناها تنظيم «داعش» أمس الثلاثاء، استهدفت أجهزة الاستخبارات الأفغانية، وأسفرت عن 12 قتيلًا معظمهم من المدنيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع طفيف لأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
«إيبولا المنيهوت».. فيروس يهدد الأمن الغذائي
علوم وتكنولوجيا
عاجل: «الزعيم» يقسو على الكرة الليبية ويرفض انضمام لاعبيه للمنتخب
رياضة محلية
تقرير: كأس العالم في ليبيا يحارب الهموم
رياضة محلية
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا