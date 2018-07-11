موسكو: سنرد بالمثل على طرد اليونان اثنين من الدبلوماسيين الروس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 10:45 صباحا
وزارة الخارجية الروسية. (سبوتنيك)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالمثل على طرد اليونان للدبلوماسيين الروس.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد قالت وزارة الخارجية: «وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، فسيجري الرد بالمثل على طرد اليونان للدبلوماسيين الروس».

كانت جريدة «كاتيمريني» اليونانية أوردت أن اليونان ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس وتمنع دبلوماسيين آخرين من دخول البلاد، «لقيامهم بأعمال غير قانونية ضد الأمن القومي».

وذكرت الجريدة أن مبادرة أثينا «لم تأت من الفراغ، ولكنها جاءت ردًا على سلسلة من الإجراءات المنسقة في محاولة لتوسيع النفوذ الروسي في اليونان».

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