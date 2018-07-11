هجوم على مقر حكومي في جلال آباد بشرق أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 09:09 صباحا
ضحايا أفغان يتلقون العلاج في المستشفى إثر عملية انتحارية في جلال اباد بشرق البلاد. (فرانس برس)

شنّ مسلحون هجومًا لا يزال جاريًا صباح الأربعاء على مبنى تابع لوزارة التربية في جلال آباد بشرق أفغانستان، بحسب مسؤول محلي أكد وقوع «انفجارين».

وقال الناطق باسم حاكم ولاية نانغرهار، عطاء الله خوجياني، لـ«فرانس برس»: «تبلغنا بوقوع انفجارين قويين في الموقع».

وجاء في بيان صادر عن حاكم الولاية أن الهجوم الذي لم يعرف بعد حجمه يتزامن مع امتحانات الدخول إلى جامعة جلال آباد التي يشارك فيها حوالي 16 ألف طالب منذ الصباح.

وشهدت جلال آباد الثلاثاء عملية انتحارية تبناها تنظيم «داعش» واستهدفت أجهزة الاستخبارات الأفغانية، موقعة 12 قتيلاً معظمهم من المدنيين.

وتم استهداف وزارة التربية مرارًا في ما مضى، وآخر الهجمات التي تعرضت لها كان قبل شهر في 11 يونيو حين فجر انتحاري نفسه عند مدخل المبنى الرئيس، فيما خاض مهاجمون آخرون تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع طفيف لأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
«إيبولا المنيهوت».. فيروس يهدد الأمن الغذائي
علوم وتكنولوجيا
عاجل: «الزعيم» يقسو على الكرة الليبية ويرفض انضمام لاعبيه للمنتخب
رياضة محلية
تقرير: كأس العالم في ليبيا يحارب الهموم
رياضة محلية
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا