السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 09:02 مساء
الدفاعات اليعودبة خلال اعتراض صاروخ. (أرشيفية: الإنترنت)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الثلاثاء، صاروخًا أُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفًا عسكريا ضد الحوثيين، بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

وأعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» رصد «إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة»، بحسب «فرانس برس». وتابع بيان التحالف أن «الصاروخ كان باتجاه محافظة (الشقيق) وأُطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان»، مضيفًا أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من «اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات».

وأعلن الحوثيون إطلاق «صاروخ باليستي قصير المدى على مخزن الإمداد والتموين لقوى العدوان في الساحل الغربي»، بحسب ما أوردت وكالة سبأ للأنباء التابعة الحوثيين. وفي الأشهر الأخيرة صعّد الحوثيون، المدعومون من إيران، وتيرة هجماتهم الصاروخية ضد المملكة. ويأتي إطلاق الصاروخ الأخير بعد أن علّقت القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات عمليتها العسكرية لاستعادة مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وفي 10 مايو دشّن الدفاع المدني السعودي منظومة صفارات إنذار جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية في مؤشر إلى تزايد التهديد الحوثي للمملكة.

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