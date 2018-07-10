ترودو يطالب الناتو بـ«رد واضح وحازم» على بوتين

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره اللاتفي ماريس كوسينسكيس في مؤتمر صحافي بعد لقائهما في ريغا في لاتفيا. (فرانس برس)

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي إلى توجيه «رد واضح وحازم» إلى روسيا، التي اتهمها بالوقوف خلف وفاة بريطانية إثر تعرضها لغاز الأعصاب «نوفيتشوك»، معلنًا من ريغا تمديد مهمة البعثة الكندية في لاتفيا حتى العام 2023.

وقال ترودو للصحافة إن «غزو القرم» من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و«تدخلاته في حوض دونباس، وأفعاله في أمكان أخرى من العالم، خصوصًا على الأراضي الإنجليزية في سالزبري، هي أمور تتطلب ردًّا واضحًا وحازمًا من جهة المجتمع الدولي»، بحسب «فرانس برس»

ويأتي تصريح ترودو عشية قمة لحلف شمال الأطلسي تُعقد الأربعاء والخميس في بروكسل مخصصة للنفقات العسكرية للدول الأعضاء، التي يعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير كافية ولتهديدات روسيا المتزايدة لأمن الخاصرة الشرقية للحلف. وحملت لندن الإثنين روسيا مسؤولية وفاة مواطنة بريطانية إثر تعرضها لغاز الأعصاب «نوفيتشوك» مساء الأحد في سالزبري (جنوب غرب بريطانيا).

وقال ترودو: «نأمل بالطبع بأن تختار روسيا أن تصبح فريقًا أكثر إيجابية على الصعيد العالمي، مما اختارت أن تفعل في السنوات الأخيرة». وترودو هو أول رئيس وزراء كندي يزور لاتفيا، حيث أعلن تمديد مهمة البعثة الكندية في هذه الدولة «حتى 2023»، التي كان من المفترض أن تنتهي نهاية العام 2019. وتقود كندا في لاتفيا إحدى المجموعات القتالية الدولية الأربع المنتشرة في الخاصرة الشرقية لحلف الأطلسي بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم العام 2014.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي ماريس كوسينسكيس: «أنا سعيد بأن أعلن اليوم أن كندا تمدد مساهمتها كدولة في حلف شمال الأطلسي حاضرة هنا في لاتفيا». وأشار كوسينسكيس من جهته إلى أن قرار أوتاوا هو «هدية رائعة للاتفيا في مناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها» التي نحتفل بها هذا العام. وقال ترودو: «نحن مستعدون لدعم حلفائنا في مواجهة تهديد الأمن العالمي».

وأعلن أيضًا زيادة عدد الجنود الكنديين المتمركزين في لاتفيا من 450 إلى 540 عنصرًا. وقد التقاهم ترودو بعد الظهر في معسكر أدازي في شمال شرق ريغا. وقال: «كندا لن تغير موقفها في ما يخص أمن دول البلطيق». وهذه البعثة هي الأكبر التي تقودها كندا في أوروبا من حيث عدد الجنود منذ عقود. وفي الإجمال، يشارك ألف جندي من تسع دول في حلف شمال الأطلسي هي كندا وبولندا وألبانيا وإيطاليا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا ولاتفيا في هذه المهمة.

أما المجموعات القتالية الثلاث الأخرى فهي منتشرة في أستونيا وليتوانيا وبولندا المجاورة وتقودها على التوالي بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.