رئيس الاتحاد الأوروبي يحض ترامب على «تقدير» حلفائه الأطلسيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 01:50 مساء
رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك (ا ف ب)

وجه رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، الثلاثاء، رسالة حازمة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى «تقدير» حلفائه عشية قمة للحلف الأطلسي في بروكسل.

وقال توسك، في مؤتمر صحفي بعد توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي: «عزيزتي أميركا، قدري حلفاءك، فليس لكِ الكثير منهم في نهاية المطاف».

وأضاف وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «أود التوجه مباشرة إلى الرئيس ترامب الذي ينتقد أوروبا بصورة شبه يومية منذ وقت طويل الآن، بسبب مساهمات غير كافية بحسبه في القدرات الدفاعية».

وأكد: «ليس ولن يكون لأميركا حليف أفضل من أوروبا» التي «تنفق اليوم على الدفاع أكثر بكثير من روسيا وبمقدار ما تنفق الصين».

وأضاف: «آمل ألا يكون لديك أدنى شك بأنه استثمار في أمننا، وهو ما لا يمكن قوله بالثقة ذاتها عن النفقات الروسية والصينية».

ويطالب ترامب الأوروبيين باستمرار بزيادة إنفاقهم على الدفاع التزامًا بتعهداتهم برفعه إلى نسبة 2% من إجمالي ناتجهم الداخلي بحلول العام 2024.

وهو يركز انتقاداته بصورة خاصة على ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، والتي ترصد 1,24% من إجمالي ناتجها الداخلي لنفقاتها الدفاعية.

وأكد الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن مسألة تقاسم النفقات ستكون من المواضيع الأساسية في قمة الأربعاء والخميس.

وساهمت الولايات المتحدة بأقل بقليل من 72% في نفقات الحلف العام 2017 فأمنت 686 مليار دولار من أصل مبلغ إجمالي قدره 957 مليار دولار أنفقتها الدول الأعضاء الـ29 على دفاعها.

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