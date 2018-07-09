إردوغان يعلن حكومته الجديدة وصهره وزيراً للمالية

كشف الرئيس التركي رجب أردوغان مساء الإثنين عن حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيراً أحدهم صهره بيرات البيرق الذي عُيّن وزيرًا للمالية.



وأسندت وزارة الدفاع لقائد أركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيرًا للخارجية.