إردوغان يعلن حكومته الجديدة وصهره وزيراً للمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 10:20 مساء

كشف الرئيس التركي رجب أردوغان مساء الإثنين عن حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيراً أحدهم صهره بيرات البيرق الذي عُيّن وزيرًا للمالية.

وأسندت وزارة الدفاع لقائد أركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيرًا للخارجية.

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