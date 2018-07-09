الحصيلة الموقتة لضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان ترتفع إلى 100 قتيل

سكان يابانيون يحاولون رفع سيارة في منطقة احتاحتها فيضانات (ا ف ب)

ارتفعت الحصيلة الموقتة للأمطار الغزيرة في غرب اليابان إلى مئة قتيل، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم الحكومة صباح الإثنين.

وأوضح الناطق، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحفي أن 87 من الضحايا المئة أعلنت وفاتهم فيما 13 في حال توقف القلب والجهاز التنفسي، مما يعني أن بلاغ وفاتهم لم يصدر بعد.

وفي مدينة كومانو وقعت انزلاقات تربة هائلة جرفت منازل لم يبق منها سوى أكوام من الأخشاب، بحسب ما أفاد صحافيو الوكالة الفرنسية.

وتسعى فرق الإنقاذ للعثور على 12 شخصًا ما زالوا مفقودين الإثنين في أحياء غمرتها الوحول بالكامل ودمرت العديد من المنازل فيها.

وقال عسكري: «إننا نزيل الحطام بواسطة معدات ثقيلة حيث نستطيع القيام بذلك. كما نزيل ركام منازل دمرت، وإلا لن نتمكن من الوصول إلى أي ناجين قد يكونوا عالقين تحتها».

وهذه واحدة من أخطر الكوارث من هذا النوع في السنوات الأخيرة في اليابان، وقد تجاوز عدد الضحايا الحالي حصيلة الانهيارات الأرضية في هيروشيما في العام 2014، التي وصلت إلى 74 قتيلاً.