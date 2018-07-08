قوات أميركية وأفغانية أوشكت على الانتهاء من عملياتها ضد «داعش» بأفغانستان

قوات أميركية وأفغانية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤولون إن قوات أميركية وأفغانية خاصة توشك على الانتهاء من عمليتها ضد مسلحي تنظيم «داعش» بمنطقة نائية في إقليم ننكرهار شرق البلاد حيث يوجد معقلهم الرئيسي.

وقال اللفتنانت كولونيل جوش ثيل من مجموعة القوات الأميركية الخاصة الأولى السبت إن العملية في منطقة ده بالا الواقعة على الحدود مع باكستان بدأت في نهاية إبريل وشارفت على الانتهاء في أوائل شهر يونيو لكن عمليات إزالة الألغام من المنطقة لا تزال جارية، وفق «رويترز».

وقال «كانت هذه واحدة من المناطق الرئيسية التي تقوم بأمرين أولهما توفير الأموال و(مصادر) التمويل والمواد اللوجيستية إلى تنظيم الدولة الإسلامية وهو ما أنهيناه... وإضافة إلى ذلك كانت داعش تستخدم هذا الموقع للإعداد وكنقطة انطلاق لهجمات كبرى داخل كابول وجلال أباد».

وخلال القتال الضاري الذي انتهى في أوائل يونيو قُتل 167 من مسلحي الدولة الإسلامية فضلاً عن مصادرة كميات كبيرة من المعدات. وتشكل العمليات ضد «داعش» وغيرها من الجماعات المتشددة، ومنها تنظيم القاعدة، أساس عمل مهمة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي تجري تحت اسم عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي.