مقتل جندي أميركي وإصابة آخرين برصاص مجندين أفغان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 07:57 مساء

قتل جندي أميركي وأصيب اثنان آخران، السبت، في جنوب أفغانستان في هجوم شنه «على ما يبدو» مجندون أفغان، وفق ما أعلنت قوة حلف شمال الأطلسي في بيان.

من جهته، قال شرطي أفغاني إن الهجوم وقع في المطار الرئيس في ولاية أوروزغان، وفق «فرانس برس».

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