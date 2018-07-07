مقتل جندي أميركي وإصابة آخرين برصاص مجندين أفغان

قتل جندي أميركي وأصيب اثنان آخران، السبت، في جنوب أفغانستان في هجوم شنه «على ما يبدو» مجندون أفغان، وفق ما أعلنت قوة حلف شمال الأطلسي في بيان. من جهته، قال شرطي أفغاني إن الهجوم وقع في المطار الرئيس في ولاية أوروزغان، وفق «فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء