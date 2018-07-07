خمسة قتلى في انفجارين استهدفا وزارة الداخلية في الصومال

عنصر في قوات الأمن الصومالية أمام مبنى تعرض للتدمير في موقع انفجارين (ا ف ب)

قُتل خمسة مدنيين في انفجارين استهدفا صباح السبت في مقديشو وزارة الأمن الداخلي الصومالية تلاهما إطلاق نار، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة، وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المسؤولية عنهما.

وقال الضابط إبراهيم محمد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «وقع انفجاران استهدفا مجمع وزارة الأمن الداخلي قرب البرلمان».

وأضاف: "نؤكد مقتل خمسة اشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين"، مشيرًا أيضًا إلى مقتل أربعة مسلحين.

وذكر مسؤول أمني آخر أن بين المهاجمين انتحاريًا وثلاثة مسلحين.

واعلنت حركة الشباب المتطرفة على موقعها على الانترنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقاتل حركة الشباب التي أعلنت ولاءها لتنظيم «القاعدة»، للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأسرة الدولية في مقديشو منذ أكثر من عشر سنوات.

ورغم خسارتها بلدات وأراضٍ في السنوات القليلة الماضية، لا تزال الحركة الإسلامية تنفذ تفجيرات وهجمات على أهداف حكومية وأمنية ومدنية في العاصمة وسواها.