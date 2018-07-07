بومبيو: المحادثات النووية مع كوريا الشمالية «مثمرة جدة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 12:33 مساء

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، أن المحادثات التي أجراها ليومين مع نظيره في كوريا الشمالية حول نزع بيونغ يانغ ترسانتها النووية كانت «مثمرة جدًا».

لكنه وفي تصريحاته للصحافيين قبيل التوجه إلى طوكيو، لم يقدم تفاصيل جديدة تُذكر حول مدى التزام كوريا الشمالية «بنزع السلاح النووي» مقابل ضمانات أمنية أميركية.

وقال بومبيو، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «هذه مسائل معقدة، لكننا أحرزنا تقدمًا حول كل المواضيع المحورية تقريبًا، في بعض النقاط الكثير من التقدم، وفي نقاط أخرى لا يزال يتعين القيام بالمزيد من العمل».

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