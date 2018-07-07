20 قتيلاً على الأقل وإجلاء 1,6 مليون شخص بسبب فيضانات اليابان

مياه الفيضانات تجرف طريقًا في هيروشيما (ا ف ب)

تسببت أمطار غزيرة انهمرت لأربعة أيام على التوالي على جنوب وغرب اليابان في فيضانات وانزلاقات للتربة أوقعت 20 قتيلاً على الأقل، وعشرات المفقودين في حين أُمر أكثر من 1,6 مليون شخص بإخلاء المنطقة المتضررة، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن السلطات.

وأحصت السلطات 20 قتيلاً عل الأقل بينما أشارت وسائل الإعلام إلى حصيلة أكبر بكثير.

وأدت الأمطار الغزيرة المستمرة السبت خصوصًا في مناطق هيروشيما وأوكاياما وكيوتو إلى أضرار جديدة وعقدت عمليات النجدة.

وتحدث رئيس الحكومة شينزو آبي عن «وضع خطير جدًا»، داعيًا إلى «بذل أقصى الجهود» لإنقاذ الأشخاص العالقين بسبب الفيضانات.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية العديد من المناطق في غرب البلاد في حالة الإنذار القصوى التي لا تعلن إلا عندما تصل كميات المياه مستويات نادرة تحدث مرة بعد عدة عقود.

وأمرت السلطات المحلية بإجلاء 1,614 مليون شخص.

وقالت الأرصاد إن الأمطار الغزيرة ستستمر إلى الأحد في المناطق الغربية كما ستطال شرق اليابان.