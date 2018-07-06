برعاية روسية.. تفاصيل اتفاق بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة في الجنوب

عناصر تابعة للمعارضة السورية

توصلت الحكومة السورية، الجمعة، إلى اتفاق مع الفصائل المعارضة في جنوب البلاد، تنص أبرز بنوده على وقف إطلاق النار وإجلاء المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى محافظة إدلب، وفقما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ووفقما نقلت «فرانس برس»، فإن «سانا» أفادت بـ«التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات (الإرهابية)» يتضمن «البدء بوقف إطلاق النار وقيام المجموعات (الإرهابية) بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات»، كما تضمن الاتفاق أن يتم «خروج (الإرهابيين) الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب».

فيما نقلت قناة «روسيا اليوم» نص الاتفاق الذي جاء في ثماني بنود هي:

-وقف إطلاق النار يبدأ اليوم والفصائل المسلحة تسلم سلاحها الثقيل والمتوسط بجميع المدن والبلدات

-يحق لجميع المسلحين بتسوية أوضاعهم بضمانات روسية

-يمكن لمن لم يرغب من المسلحين بتسوية أوضاعهم مغادرة الجنوب السوري مع أفراد عائلاتهم إلى إدلب

-تسليم مواقع فصائل المعارضة المسلحة على طول خط الجبهة مع «داعش» للجيش العربي السوري

-يستطيع جميع الأهالي الذي خرجوا من مدنهم وبلداتهم العودة إليها بضمانات روسية

-تسليم جميع نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية لتكون تحت سيطرة الحكومة السورية

-يرفع العلم السوري وتعود المؤسسات للدولة بعد خروج غير الراغبين بتسوية أوضاعهم

-يتم حل مشكلة المنشقين والمتخلفين عن خدمة العلم وإعطاؤهم فترة تأجيل لمدة ستة أشهر.