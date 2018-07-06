قوات النظام السوري تسيطر على معبر نصيب الحدودي مع الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 04:30 مساء

سيطرت قوات النظام، الجمعة، على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء مقاتلين معارضين عليه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تزامنًا مع اقتراب الفصائل في الجنوب السوري من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية يرافقها ممثلون عن الإدارة الحكومية السورية للمعابر دخلت المعبر من دون قتال»، في وقت أوردت فيه وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا «رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب«.

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