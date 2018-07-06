تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق 346 شخصًا يشتبه بعلاقتهم مع غولن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 11:01 صباحا
عناصر من الشرطة التركية (الإنترنت)

أطلقت الشرطة التركية، الجمعة، مجموعة من المداهمات في أنحاء البلاد لاعتقال 346 شخصًا من بينهم جنود يتهمون بعلاقتهم بجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.

وأصدرت النيابة في إسطنبول مذكرات اعتقال بحق 271 جنديًا، لا يزال 122 منهم في الخدمة، في إطار تحقيق يستهدف أتباع غولن في القوات التركية، وفق وكالة الأناضول.

واتهمت تركيا غولن بأنه العقل المدبر لمحاولة إطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يوليو 2016، وهو ما ينفيه بشدة.

وشملت المداهمات 47 محافظة من بينها محافظة ازمير الغربية، حيث أصدرت النيابة 75 مذكرة اعتقال في إطار التحقيق في «خلية لغولن داخل القوات المسلحة»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

واعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص من بينهم عسكريون للاشتباه بعلاقتهم بغولن، بموجب حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب الفاشل قبل عامين.

وأعربت الدول الغربية الحليفة لأنقرة ومن بينها الاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن حجم عملية التطهير التي شهدت توقيف أو إقالة أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام ومن بينهم قضاة وجنود ورجال شرطة.

إلا أن أنقرة تؤكد أن المداهمات ضرورية لإزالة «الفيروس» الذي تسبب اختراق حركة غولن لمؤسسات تركية رسمية.

ويؤكد غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999، أن حركته سلمية وتدعو إلى الإسلام المعتدل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط ملهى ليلي بمنطقة الماجوري
ليبيا
بالصور.. المنزل الأغلى في العالم الذي ينوي رونالدو العيش فيه بإيطاليا
رياضة عالمية
نفوق القط الصيني صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال
منوعات
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت