تعيين مدير سابق في «فوكس نيوز» نائبًا لمدير الاتصالات في البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 09:19 صباحا
المدير التنفيذي السابق في محطة «فوكس نيوز» بيل شاين (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تعيين المدير التنفيذي السابق في محطة «فوكس نيوز» بيل شاين نائبًا لمدير الاتصالات في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن شاين البالغ من العمر 55 عامًا «سيعمل مساعدًا للرئيس ونائبًا لمدير الاتصالات في البيت الأبيض. هو سيجلب معه خبرة أكثر من عقدين في البرمجة التلفزيونية والاتصالات والإدارة».

وكان شاين عيّن رئيسًا مشاركًا لمحطة فوكس نيوز في آب/اغسطس 2016، خلفًا لروجر إيلس الذي استقال إثر مقاضاته بتهمة تحرش جنسي.

لكن شاين سرعان ما استقال في مايو 2017 بسبب شكوك حول طريقة تعامله مع قضية ايلس واتهامات بأنه ساعد في التستر على سوء السلوك المزعوم. وكان ثالث مسؤول يترك العمل في المحطة في غضون عام.

وأنهت المحطة أيضًا علاقتها مع المذيع بيل اورايلي إثر تقارير عن دفعه ملايين الدولارات لتسوية مزاعم تحرش جنسي بحقه.

ولا يزال منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض شاغرًا منذ استقالة المديرة السابقة هوب هايكس في مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط ملهى ليلي بمنطقة الماجوري
ليبيا
بالصور.. المنزل الأغلى في العالم الذي ينوي رونالدو العيش فيه بإيطاليا
رياضة عالمية
نفوق القط الصيني صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال
منوعات
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت