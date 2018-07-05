ترامب يطالب الكونغرس بإصلاح قوانين الهجرة «غير المعقولة»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث خلال اجتماع لحكومته في البيت الأبيض. (فرانس برس)

حضَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الكونغرس على إصلاح قوانين الهجرة «غير المعقولة»، في سياق تصريحات متناقضة بخصوص أزمة تدفق المهاجرين عبر الحدود والتي شهدت تفريق آلاف الأطفال عن ذويهم.

وفي سلسلة تغريدات، طالب ترامب أعضاء الكونغرس «بتمرير قوانين هجرة ذكية وسريعة ومعقولة». وتابع «حين يدخل الناس بلادنا برفقة أطفال أو بدونهم، يجب أن يتم إبلاغهم بأن عليهم أن يغادروا بدون .. أن تجبر بلادنا على إجراء محاكمات طويلة ومكلفة»، بحسب «فرانس برس».

ووجه ترامب رسائل متضاربة بخصوص الهجرة إلى الكونغرس. وقبل تصويت مجلس النواب في 22 يونيو على مشروع قانون للهجرة، قال إن على الجمهوريين، الذين يسيطرون على غرفتي الكونغرس «الكف عن إضاعة وقتهم بخصوص الهجرة» إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.

لكنه بعد ذلك، انتقل للكابيتول هيل لحضّ الجمهوريين على دعم مشروع قانون الهجرة المعلق. وبعد الفشل في تمريره، أصر ترامب على أنه لم يسع أساسًا خلف هذه الخطوة. وأكد على تويترحينها «لم أدفع الجمهوريين في مجلس النواب أبدًا للتصويت على مشروع قانون الهجرة، لأنه لم يكن ليحصل على عدد كافٍ من (النواب) الديموقراطيين» لتمريره.

وانتقد ترامب مرارًا الإجراءات القضائية الطويلة لتحديد أهلية المهاجرين للهجرة أواللجوء أوالترحيل، وأشار إلى أن ذلك بمثابة إهدار لموارد الولايات المتحدة. وقال ترامب الخميس «أبلغوا الناس (المهاجرين) أن يخرجوا وعليهم أن يغادروا، تمامًا كما يجب أن يفعلوا إذا كانوا يقفون في حديقتكم الأمامية. توظيف آلاف القضاة ليس حلاً وهو أمرغير مقبول. بلد وحيد في العالم هو الذي يفعل ذلك» في إشارة للولايات المتحدة.

وتابع موجهاً حديثه إلى «الكونغرس، أصلحوا قوانين الهجرة غيرالمعقولة لدينا الآن». وجعل ترامب من محاربة الهجرة عنوانًا مركزيًا في سياسته التي تركز بشدة على الولايات المتحدة، ما جعل إدارته تنتهج سياسة «عدم التساهل» حيال اللاجئين. وبعد مواجهته انتقادات قوية، وقّع ترامب مرسومًا تنفيذياً لوقف فصل الأطفال عن ذويهم، بدون أن يوضح ما الإجراءات المفترض اتخاذها حيال الأسر التي فصلت بالفعل.