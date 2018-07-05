البيت الأبيض: القوات الأميركية لا تنوي مغادرة ألمانيا

مروحية أباتشي في قاعدة أميركية غرب ألمانيا. (فرانس برس)

أكد البيت الأبيض الخميس أنه لا توجد خطط لسحب أو نقل القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا وأن هذه المسألة لن تكون على أجندة قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد الأسبوع المقبل.

وذكر مسؤول بارز في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته «ليس هناك أي حديث عن أي تغيير للقوات في ألمانيا أو أي شيء قد يغير القوة المؤلفة من 32 ألف عسكري الذين نحتفظ بهم في ألمانيا»، بحسب «فرانس برس».

وتتمركز القوات الأميركية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وتشكل ألمانيا القاعدة الخلفية للعمليات الأميركية في أفريقيا والشرق الأوسط. وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت مؤخرًا أن البنتاغون يدرس تكلفة نقل أو سحب القوات التي تعتبر الأكبر خارج الولايات المتحدة.

ونفى البنتاغون أي حديث عن الانسحاب وقال إن الوزارة تراجع باستمرار تمركز قواتها وتجري تحليلاً لدراسة جدوى الكلفة وأن ذلك «ليس شيئا جديداً». وكتب الرئيس دونالد ترامب الذي سيتوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (11و12 يوليو)، إلى عدد من الدول الأعضاء في الحلف ومن بينها ألمانيا يذكرها بالتزامها بزيادة نفقاتها الدفاعية إلى 2% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي بحلول 2024. وعقب القمة سيتوجه ترامب إلى بريطانيا ثم إلى هلسنكي للقاء وجهاً لوجه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.