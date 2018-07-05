تايلاند: عشرات المفقودين إثر غرق سفينة قبالة جزيرة سياحية

فُــقد عشرات الأشخاص إثر غرق سفينة كانت تقل 90 شخصًا قبالة جزيرة فوكيت السياحية بتايلاند، بحسب ما أعلن مكتب الوقاية من الكوارث بالجزيرة الخميس.



وأوضح المصدر أنه «تــم إنقاذ نصف الركاب، والعملية لا تزال متواصلة»، بحسب «فرانس برس».