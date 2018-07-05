نتانياهو يلتقي الرئيس الروسي الأربعاء

الرئيس الروسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي (ا ف ب)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ونقلت «فرانس برس» الخميس، أن نتانياهو سيزور موسكو الأربعاء المقبل، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دون مزيد من التفاصيل.

لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن النزاع في سورية سيكون في صلب المحادثات بين الجانبين.

وتساعد روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، ومثلها إيران وحزب الله اللبناني.

ويكرر نتانياهو مطالبته منذ أشهر بانسحاب إيران من سورية، ويرفض تموضعها العسكري هناك.

وذكرت إسرائيل أنها ضربت عشرات الأهداف الإيرانية داخل سورية في الأشهر الماضية ردًا على إطلاق صواريخ استهدفت مرتفعات الجولان المحتلة ونسبته إسرائيل إلى إيران.

وشنت إسرائيل غارات على سورية، قالت إنها على قوافل تقل أسلحة إلى «حزب الله».

واجتماع الأربعاء هو الثالث بين نتانياهو وبوتين منذ بداية العام.