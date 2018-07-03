ترامب: المحادثات مع كوريا الشمالية «تجري بشكل جيد»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بحضور مستشاره للأمن القومي جون بولتون في البيت الأبيض. (فرانس برس)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن المحادثات مع كوريا الشمالية «تجري بشكل جيد»، قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال الأسبوع الجاري للبحث في نزع السلاح النووي.



وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» «أجرينا الكثير من المحادثات مع كوريا الشمالية - كل شيء يجري بشكل جيد! في الوقت نفسه لا صواريخ ولا تجارب نووية منذ ثمانية أشهر. كل آسيا سعيدة. وحده الحزب المعارض الذي يضم (مصادر) الأخبار الكاذبة يشكو. لو لم أكن هنا، لكنا نخوض حربًا مع كوريا الشمالية الآن»، بحسب «فرانس برس».



وكان ترامب التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون في 12 يونيو في سنغافورة. لكن مصافحتهما التاريخية لم تفض إلى أي برنامج زمني أو إجراءات محددة لتفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية.



وسيزور وزير الخارجية الأميركي كوريا الشمالية من الخامس إلى السابع من يوليو لمواصلة المشاورات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.



وتحدثت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر لم تكشفها في الأيام الأخيرة عن معلومات تمتلكها الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية تحاول إخفاء جزء من ترسانتها النووية.



ورفضت الناطقة باسم البيت الأبيض، الإثنين، تأكيد أو نفي هذه المعلومات. وقالت ساره ساندرز: «أعتقد أن عددًا من الأمور حدثت. أولاً لم نشهد إطلاق صواريخ في الأشهر الثمانية الأخيرة»، في إشارة إلى الموقف السابق لكوريا الشمالية التي كانت تصر على إجراء تجارب على الصواريخ البالستية.



وأضافت: «لم نر انفجارات نووية، ومن جديد أقول إن المحادثات يمكن أن تواصل تقدمها». وتابعت: «لا أريد الدخول في التفاصيل لكن يمكنني أن أقول لكم إننا ما زلنا نسجل تقدمًا».