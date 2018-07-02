أوامر إجلاء إثر اندلاع حرائق غابات شمال كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 10:29 صباحا
عناصر إطفاء يحاولون إخماد الحرائق في كاليفورنيا (ا ف ب)

أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية تحذيرات على أعلى مستوى وأوامر لإجلاء السكان بعدما التهمت سلسلة من حرائق الغابات، التي تسببت بها الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة آلاف الهكتارات.

ونقلت وكالة «فرانس برس» أنه بعد ظهر الأحد، انتشر الحريق الذي اندلع في مقاطعة يولو على امتداد تسعة آلاف هكتار دون التمكن من السيطرة عليه، وفق خدمة الإطفاء في كاليفورنيا.

وتدخلت أكثر من مئة سيارة إطفاء وعشر مروحيات لإخماد الحريق في وقت امتد الحريق إلى مقاطعة نابا.

واشتعلت حرائق أخرى في مقاطعة لايك حيث التهمت نحو 5700 هكتار من الأراضي، في حين تمت السيطرة على 73% منه في وقت مبكر الأحد. وفي مقاطعة سان خواكين، اشتعلت النيران على امتداد نحو خمسة آلاف هكتار وتمت السيطرة على 75% منها.

وكان العام الماضي الأكثر دموية في كاليفورنيا لجهة الحرائق.

وفي ديسمبر، أودى حريق سانتا باربرا بحياة شخصين ودمر أكثر من ألف مبنى والتهم نحو 105 آلاف هكتار من الأراضي حيث اعتبر الحريق الأكثر تدميرًا منذ العام 1932.

وأسفرت حرائق اندلعت في أكتوبر في واديي نابا وسونوما شمال سان فرانسيسكو عن مصرع نحو 40 شخصًا وإحراق غابات على مساحات تقدر بنحو 99 ألف هكتار وتدمير أكثر من سبعة آلاف منزل ومبنى.

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