سالفيني يدعو إلى تشكيل تحالف أوروبي مناهض للهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 08:26 مساء
وزير داخلية ايطاليا ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني. (فرانس برس)

دعا وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني، الأحد، إلى تشكيل تحالف أوروبي واسع النطاق لمواجهة «الهجرة الجماعية»، وذلك في كلمة ألقاها خلال التجمع السنوي لحزب «الرابطة»، بعد أن كان أعلن إغلاق مرافئ البلاد أمام سفن اللاجئين التابعة للمنظمات غير الحكومية.

وقال سالفيني (45 عامًا)، أمام التجمع السنوي الخامس لحزبه في بونتيدا شمال إيطاليا، «أفكر في رابطة لكل الروابط في أوروبا، توحِّد كافة الحركات الحرة التي تريد الدفاع عن حدودها ورفاهية أبنائها»، وفق «فرانس برس». وشارك نحو 50 ألف شخص من أرجاء إيطاليا في التجمع، الذي انعقد تحت شعار «الإيطاليون أولاً» الذي يرفعه سالفيني.

وقال سالفيني إنه «شعور لا يوصف» أن تسمع «دعوات الحب تأتي من بونتيدا». وكان سالفيني قال لدى وصوله إلى بونتيدا إن «الرابطة هي الحزب الأكثر شعبوية، وهذه العبارة برأيي إطراء، الحزب الأهم في أوروبا. ثمة أحزاب أخرى تنمو، والانتخابات الأوروبية العام المقبل ستكون استفتاء بين أوروبا بلا حدود وهجرة جماعية، وأوروبا تحمي مواطنيها».

وتابع: «أريد أن أرفع معارك العمل والأمن إلى المستوى الدولي وبالتالي سأجول على العواصم، ليس الأوروبية فحسب، لإنشاء بديل من أوروبا هذه المبنية على الاستغلال والمال والهجرة الجماعية». وتشكلت الرابطة اللومباردية تاريخيًّا من تحالف مدن شمالية ضد الامبراطور فريديريك برباروسا في 1167 في بونتيدا قرب بيرغامو. ونجح سالفيني نائب رئيس الوزراء الذي أصبح قبل شهر وزيرًا للداخلية، في فرض ملف المهاجرين على جدول الأعمال الأوروبي من خلال إغلاق الموانئ الإيطالية أمام المنظمات غير الحكومية الناشطة في المتوسط.

وهو قرار وراء الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا التي اتهمت إيطاليا بـ«الافتقار إلى المسؤولية»، فرد سالفيني أن إيطاليا لا تحتاج إلى دروس من دولة لم تحترم التزاماتها باستقبال المهاجرين.

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