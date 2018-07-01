مصر تكشف موعدي إنشاء وتشغيل أول محطة نووية بـ«الضبعة»

محطة نووية روسية. (أرشيفية: الإنتنرت)

أعلنت مصر، الأحد، أن أعمال إنشاء أول محطة نووية بها ستبدأ خلال عامين أو عامين ونصف، في منطقة الضبعة شمال غرب مصر.

وقال ناطق باسم وزارة الكهرباء إنه من المستهدف بدء تشغيل المحطة التي ستشيدها روسيا بقدرة 4800 ميغاوات، بحلول العام 2026، وفق «رويترز»

ووقَّعت موسكو والقاهرة في العام 2015 اتفاقًا، تشيِّد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر، حيث ستقدم قرضًا لتغطية تكاليف البناء. وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض يبلغ 25 مليار دولار، وإنه سيموِّل 85% من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، فيما ستموِّل مصر النسبة الباقية.