مسلحون يقطعون رؤوس ثلاثة أشخاص ويحرقون مدرسة شرق أفغانستان

آثار هجوم سابق على مدرسة في مدينة كابل الأفغانية (الإنترنت)

قطع مسلحون مجهولون رؤوس ثلاثة أفغان وأضرموا النار في مدرسة للبنين في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، في هجوم حمل مسؤولون مقاتلي تنظيم «داعش» مسؤوليته.

وقال الناطق باسم الإدارة التعليمية، محمد آصف شينواري : «قطعوا رؤوس ثلاثة موظفين بوحشية وأضرموا النار في مبنى المدرسة»، مضيفا أن المكاتب الإدارية ومكتبة المدرسة احترقت بالكامل، وفق ما أوردت «رويترز».

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد تهديدات من الدولة الإسلامية الشهر الماضي بمهاجمة مدارس في إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان حيث أسس متشددون معقلهم الرئيسي.

وحمل حاكم الإقليم تنظيم «داعش» مسؤولية الهجوم. ونفذ التنظيم سلسلة من الهجمات الوحشية في الإقليم ومناطق أخرى وقطع رؤوس ضحايا يتهمهم بالتعاون مع الحكومة.