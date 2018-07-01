الجيش التركي يعلن مقتل 8 أكراد في شمال العراق وجنوب شرق تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 11:06 صباحا

قال الجيش التركي، اليوم الأحد، إنه قتل ثمانية مسلحين أكراد في ضربات جوية بشمال العراق وجنوب شرق تركيا مطلع الأسبوع، وفق «رويترز».

وأضاف أن الضربات الجوية نفذت في منطقة زاب العراقية وإقليمي شرناق وفان بجنوب شرق تركيا.

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