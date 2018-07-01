44 قتيلًا في حادث حافلة بشمال الهند

صورة نشرتها هيئة إدارة الكوارث لحادث الحافلة، 1 يوليو 2018 (فرانس برس)

لقي 44 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث سقوط حافلة في واد، في ولاية اوتاراخاند بجبال الهيمالايا شمال الهند.

وتوجهت فرق إغاثة إلى مكان وقوع الحادث في منطقة بوري غاروال شمال شرق نيودلهي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول المحلي عن إدارة الكوارث، ديبيش شاندرا كالا، إن «أربعة وأربعين شخصًا لقوا مصرعهم في الحادث. وأُصيب ثلاثة آخرون على الأقل بجروح»، مؤكدًا استمرار أعمال الإغاثة.

وأضاف أن «السائق فقد السيطرة على الحافلة التي انحرفت عن الطريق ووقعت في واد عميق. وبسبب قوة الصدمة انشطرت الحافلة الى قسمين، وهي تقبع في الوقت الراهن في نهر صغير في أسفل الوادي».

وحتى الآن، لا تعرف السلطات أسباب الحادث.

وتعد الطرقات في الهند من الأخطر في العالم، والحوادث القاتلة كثيرة في الشطر الواقع في جبال هيمالايا.

ويقضي أكثر من 150 الف شخص نحبهم في حوادث سير في الهند سنويًا. وتبرر حالة الطرق وتقادم السيارات والقيادة الخطر، هذه الأرقام.