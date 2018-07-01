واشنطن بوست: كوريا الشمالية تخفي أنشطة نووية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اونغ يتصافحان في سنغافورة. (فرانس برس)

قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن كوريا الشمالية التي تعهدت خلال قمة تاريخية التقدم باتجاه نزع أسلحتها الذرية، تسعى حاليا إلى إخفاء أنشطة نووية عن الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن مؤشرات تم الحصول عليها منذ قمة الثاني عشر من يونيو بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، تدل على وجود مواقع سرية للإنتاج وتطوير وسائل تهدف لإخفاء إنتاج أسلحة نووية.

وأضافت أن كوريا الشمالية تنوي الاحتفاظ بجزء من مخزونها النووي ومن مواقعها الإنتاجية، عبر إخفائها عن الولايات المتحدة، ما يعني أن كوريا الشمالية تنوي مواصلة برنامجها النووي مع أنها تعهدت لواشنطن السير على طريق نزع السلاح النووي.

وخلال القمة مع ترامب، أكد كيم التزامه «العمل باتجاه» إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وفي نهاية الأسبوع، أكدت شبكة التلفزيون الأميركية «إن بي سي»، أن بيونغ يانغ تزيد إنتاجها من الوقود النووي المخصص لأسلحة ذرية في عدد من المواقع المخفية.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين في الاستخبارات لم تذكر أسماءهم أن كوريا الشمالية تنوي «انتزاع كل تنازل ممكن من الولايات المتحدة بدلا من التخلي فعليا عن أسلحتها النووية».

وصرح مسؤول أميركي للشبكة: «لا دليل على أنهم (الكوريون الشماليون) يخفضون مخزوناتهم أو أنهم أوقفوا إنتاجهم النووي»، مؤكدًا: «هناك أدلة لا لبس فيها إطلاقا على أنهم يحاولون خداع الولايات المتحدة».