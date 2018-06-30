الرئيس الأفغاني يعلن استئناف العمليات العسكرية ضد «طالبان»

الرئيس الافغاني أشرف غني (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأفغاني، اشرف غني، رسميًا، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية ضد حركة «طالبان»، بعد رفض الحركة مقترجه بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه أكد استمرار جهود السلام التي دعا «طالبان» إلى الانضمام اليها.

وقال غني في مؤتمر صحافي إن «وقف اطلاق النار انتهى وسمح لقوات الدفاع والأمن الأفغانية باستئناف عملياتها العسكرية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «إعلاننا وقف إطلاق النار لقي ترحيبًا حارًا من قبل السكان والعالم»، مشددًا على أن «الناس يطالبون الحكومة وطالبان بالسلام، والحكومة وافقت على إطلاق هذا النداء الآن وجاء دور طالبان الآن لتقديم رد إيجابي».

وتابع أن «المطلب الاول للأفغان هو إنهاء الحرب وإحلال السلام».

وكانت طالبان رفضت في 18 يونيو دعوة الرئيس الأفغاني تمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق أُعلن بين الحركة والقوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر.

وذكر الرئيس الأفغاني بأنه كان لابد من إجراء مفاوضات طويلة في 2016 مع «متطرفي الحزب الاسلامي» للتوصل الى اتفاق سلام يسمح لزعيمهم قلب الدين حكمتيار بالعودة الى كابول في أبريل 2017.