ترامب ينفي نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 01:42 صباحا

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة نيته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.

ولدى سؤاله عن تقارير صحافية حول نيته الانسحاب من المنظمة، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية «أنا لا اعتزم الانسحاب منها».

وفي وقت سابق الجمعة أكد وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين أنه «من المبالغة القول إن ترامب يخطط للانسحاب من منظمة التجارة العالمية».

وأضاف: «الرئيس كان واضحا معنا ومع الآخرين، لديه مخاوف بخصوص منظمة التجارة العالمية. هو يعتقد انها تتضمن جوانب غير عادلة».

وأوضح أنه رغم شكوى ترامب من أن الصين ودولا أخرى استخدمت قواعد المنظمة لمصلحتها فإننا «نركز على التجارة الحرة وكسر الحواجز التجارية بين الدول».

وأفاد تقرير نشره موقع «اكسيوس» أن ترامب ابلغ كبار المسؤولين بنيته الانسحاب من المنظمة الدولية التي ساهمت بلاده في تأسيسها والتي تحكم عادة لصالح الولايات المتحدة حين تلجأ واشنطن لها لتسوية أي أزمات تجارية.

لكن ترامب اشتكى مرارا من القواعد التجارية، واصفا منظمة التجارة الدولية بـ«الكارثة». كما ضرب القواعد الدولية عرض الحائط بفرض رسوم باهظة على الالمنيوم والصلب وعلى بضائع صينية تقدر بعشرات مليارات الدولارات تحت شعار الدفاع عن الأمن القومي الأميركي.

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