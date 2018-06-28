اليونان تواجه «أزمة» في مراكز استقبال اللاجئين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 09:46 مساء
احتجاج من مهاجرين في جزيرة ليسبوس. (فرانس برس)

أعلن مسؤول بارز في الأمم المتحدة الخميس أن الظروف في مخيمات المهاجرين المكتظة في الجزر اليونانية تصل إلى مستويات الأزمة، داعياً أثينا إلى التحرك.

وقالت نائبة المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة كيلي كليمنتس إن «اليونان تواجه أزمة مراكز استقبال، وليس أزمة لاجئين»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت من جزيرة ليسبوس عقب زيارة لليونان استمرت أربعة أيام «على الحكومة معالجة هذه المسألة بتسريع العمل على إيجاد سكن وإنهاء الاكتظاظ وتعزيز الخدمات وتحسين الظروف المعيشية».

وجاءت هذه الدعوة فيما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في مسعى لتجاوز الانقسامات والتوصل إلى سياسة موحدة بشأن الهجرة. وتضم ليسبوس أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين في اليونان، وتعتبر الظروف الأسوأ في مخيم موريا الذي يعيش فيه نحو ستة آلاف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة، وهو ثلاثة أضعاف سعته.

وينتظر معظم ساكني المخيم أشهرًا للنظر في طلباتهم للجوء في ظروف بائسة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أضرب رئيس المجتمع المحلي نيكوس تراكيليس عن الطعام لفترة وجيزة للفت الانتباه إلى الوضع، وأعرب عن احتجاجه على الصرف الصحي والقمامة في المخيم.

وتضم اليونان أكثر من 58 ألف لاجئ ومهاجر، بحسب الأمم المتحدة، ولا يزال العشرات يصلون يومياً من تركيا المجاورة. وفي الجزر قبالة تركيا نحو 15 ألف لاجئ ومهاجر. ووصل أكثر من 13 ألفًا إلى اليونان بحرًا منذ بداية العام، بحسب الأمم المتحدة. وفي الوقت الحالي ينتظر نحو 2700 شخص نقلهم من ليسبوس إلى أماكن أخرى داخل اليونان بعد حصولهم على موافقة السلطات.

وبفضل اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 انخفض تدفق المهاجرين في شكل كبير بعدما بلغ الآلاف يومياً في ذروة الأزمة التي شهدتها أوروبا في 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تنويه من المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس
ليبيا
طقوس وتقاليد هي سر التألق الدائم لرونالدو
رياضة عالمية
بالبطاقة الصفراء السنغال خارج كأس العالم
رياضة عالمية
فرج سعيد لـ«بوابة الوسط»: نحترم تعاقد الشركات لكن عليها أن تجلس معنا
ليبيا
قاضٍ أميركي يحكم بالسجن 22 سنة على أحمد أبوختالة
ليبيا
«ذا غارديان»: قرار حفتر حول الموانئ النفطية سيربك الأسواق ومشتري النفط الليبي
ليبيا
تباين ردود الأفعال حول تسليم منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط في بنغازي
ليبيا
«وول ستريت»: قرار حفتر حول موانئ النفط يمهد لمواجهة مسلحة جديدة
ليبيا
لأول مرة.. قائمة مرعبة بأسماء ليبيين ماتوا في البحر ومراكز الاعتقال الأوروبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان