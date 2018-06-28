الكرملين: لقاء بوتين وترامب في هلسنكي يوم 16 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 03:45 مساء
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فيتنام. (رويترز)

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب في هلسنكي يوم 16 يوليو المقبل، لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له اليوم الخميس أوردته وسائل إعلام روسية، إن بوتين وترامب سيناقشان كذلك عددًا من القضايا الدولية الراهنة.

وجاء في بيان الكرملين: «وفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها، سيعقد لقاء يوم 16 يوليو في هلسنكي لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب».

وأضاف البيان: «من المفترض أن يناقش خلال اللقاء الوضع الحالي والفرص المستقبلية لمزيد من تطوير العلاقات الروسية - الأميركية، وكذلك القضايا الراهنة في جدول الأعمال الدولي».

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