بالصور: مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في الهند

حطام الطائرة التي تحطمت في مومباي. (أسوشيتد برس)

قالت الشرطة ومسؤولون في قطاع الطيران بالهند إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة صغيرة في إحدى ضواحي مومباي العاصمة المالية للبلاد اليوم الخميس.

وذكرت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن الطائرة وهي من طراز «كينج أير سي-90» كانت في رحلة تجريبية وعلى متنها طياران ومهندسان، مضيفة أن الطائرة مملوكة لشركة «يو.واي. أفييشن» الخاصة.

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها واشتعلت فيها النيران. وقتل أحد المارة على الأرض.

وفتحت السلطات الهندية تحقيقًا في الحادث الذي لم يعرف سببه على الفور.