مقتل 15 وإصابة 70 في حريق بسوق في نيروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 12:09 مساء
تصاعد ألسنة اللهب أثناء الحريق في نيروبي. (الإنترنت)

قال مسؤول إن 15 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 70 في حريق شب في سوق بالعاصمة الكينية نيروبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ذكرت خدمة سانت جون للإسعاف أن الحريق اندلع الساعة الثانية والنصف صباحًا، وامتدت ألسنة اللهب إلى شقق سكنية وعدة أكواخ قبل أن تتمكن السلطات من إخماده بعد 90 دقيقة تقريبًا.

وقال المنسق الإقليمي لنيروبي، كانجيث ثوكو، إن عدد القتلى بلغ 15 شخصًا، مضيفًا: «نحو خمسة... وصلوا إلى المستشفى وقد فارقوا الحياة لكن لا تزال توجد نحو تسع جثث في الأبنية المتفحمة.. نريد أن نتأكد من سلامة هذه المباني».

وأضاف أنه جرى نقل الضحية الخامسة عشرة إلى مستشفى آخر وأن 70 أصيبوا.

وانتشلت فرق الإسعاف جثثًا من أحد المباني، بينما أظهرت لقطات أناسًا يبحثون وسط الحطام المتفحم بينما كان الدخان يتصاعد من المكان.

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