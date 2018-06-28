خططوا لمهاجمة المسلمين..توجيه اتهامات لعشرة أعضاء من اليمين المتطرف في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 11:27 صباحا
منزل غي س. الشرطي المتقاعد والزعيم المفترض لمجموعة من اليمين المتطرف في جنوب غرب فرنسا

وجه الادعاء في فرنسا، مساء أمس الأربعاء، رسميا التهمة إلى عشرة اشخاص أوقفوا في سياق حملة مداهمات ضد مجموعة من اليمين المتطرف، كانت السلطات تخشى أن تنفذ عملا عنيفا ضد مسلمين.

وقال مصدر قضائي، اليوم الخميس، إن المشتبه بهم العشرة، وهم تسعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما، مثلو أمام قاضي تحقيق باريسي بعد توقيفهم أربعة أيام رهن التحقيق، ووجهت إليهم تهمة تشكيل عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية، وفق «فرانس برس».

ووُضع أربعة منهم قيد الاعتقال الاحترازي بينما أُطلق سراح أربعة آخرين مع إخضاعهم لمراقبة قضائية. وأعلنت نيابة باريس أن المجموعة حاولت «تجنيد عناصر جدد وتوسيع نشاطها».

كما وُجه الاتهام إلى العديد منهم حول مخالفات لقوانين حيازة الأسلحة ووقائع مفترضة بتصنيع أو حيازة عبوة ناسفة أو مواد يمكن استخدامها لصنع مادة متفجرة وذلك على صلة مع مجموعة إرهابية.

وضبطت السلطات 36 سلاحًا ناريًا وآلاف الذخائر خلال عمليات مداهمة في منازل المشتبه بهم.

ومن بين المشتبه بهم زعيم الشبكة المفترض غي س. وهو شرطي متقاعد بحسب مصدر قريب من التحقيق، كما تضم المجموعة أيضا عسكريًا سابقًا.

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