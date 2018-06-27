بومبيو: «العالم يسمع أصوات» الإيرانيين المتظاهرين ضد نظامهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 10:11 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل اجتماع بوزارة الخارجية في واشنطن. (فرانس برس)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ«الفساد والظلم وعدم الكفاءة».

وقال في بيان «الشعب الإيراني يطلب أن يشارك قادته ثروة البلاد ويلبون حاجاته المشروعة». وأضاف «العالم يسمع أصواتهم»، بحسب «فرانس برس».

وتواجه حكومة طهران استياءً متنامياً بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي أدت منذ أشهر إلى تسارع تدهور العملة الإيرانية في السوق الموازية منذ أن سحب دونالد ترامب في مايو بلاده من الاتفاق الدولي في 2015 حول النووي الإيراني وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.

وفي اليومين الماضيين أضرب تجار البازار في طهران، الداعم التقليدي للنظام السياسي في إيران المتمسك أيضًا بالدفاع عن مصالحه الخاصة، احتجاجًا على تراجع قيمة الريال الإيراني والعراقيل أمام النشاط الاقتصادي وهو ما يحملون النظام مسؤوليته.

وقال بومبيو «تهدر الحكومة الإيرانية موارد المواطنين من خلال مغامراتها في سورية ودعمها لحزب الله وحماس والحوثيين» في لبنان وغزة واليمن «و طموحاتها لتطوير دون مبرر برنامجها النووي». وأضاف «ستساهم في زيادة معاناة الإيرانيين» إذا استمرت على هذا المنوال. واعتبر بومبيو أن الاحتجاجات ليست مفاجئة بعد أن قال مؤخراً أن التظاهرات المناهضة للنظام تزداد في إيران.

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