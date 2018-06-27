بوتين يأمل في أن تكون زيارة بولتون خطوة للتقارب بين موسكو وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 03:30 مساء
فلاديمير بوتين أثناء استقباله جون بولتون في موسكو. (سبوتنيك)

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عند استقباله اليوم الأربعاء مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو، عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة «خطوة أولى» نحو تقارب بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال بوتين، بحسب وكالة «سبوتينك» الروسية موجهًا حديثه لبولتون، إن «مجيئك إلى موسكو يعطينا الأمل بأنه يمكننا القيام بما قد يكون الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الكاملة بين بلدينا».

وأضاف أن علاقات موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها، نتيجة الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.

وقال: «يؤسفني القول بأن العلاقات الروسية - الأميركية ليست في أفضل حال. لقد تحدثت عن ذلك علانية مرارًا. وأود أن أكرر ذلك في الاجتماع معكم: أعتقد أن ذلك إلى حد كبير نتيجة للصراع السياسي الداخلي الحاد في الولايات المتحدة».

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