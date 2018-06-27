بروكسل: أنقرة بعيدة عن الانضمام للاتحاد الأوروبي والمفاوضات في حالة «جمود تام»

علم الاتحاد الأوروبي وعن يمينه العلم التركي (فرانس برس)

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات انضمام تركيا إلى صفوفه في حالة «جمود تام»، مشيرًا إلى أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل، وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير في هذا الوضع في المستقبل القريب.

وقال وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي في بيان، مساء الثلاثاء، إن «مجلس (الوزراء) يشير إلى أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبي»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان، عقب اجتماع للوزراء في لوكسمبورغ، أن «مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعليًا إلى نقطة الجمود».

وعبَّر الوزراء في بيانهم عن «قلق المجلس بوجه خاص بشأن التراجع العميق والمستمر في حكم القانون والحقوق الأساسية ومن بينها حرية التعبير». لكنهم أقروا بأن تركيا تظل «شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة مثل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا».

وأضاف البيان أنه «لا يمكن التغاضي عن تدهور استقلالية السلطة القضائية وسير عملها، كما لا يمكن التغاضي عن القيود الراهنة وعمليات الاحتجاز والسجن وغيرها من التدابير المستمرة التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين وأعضاء الأحزاب السياسية، بمن فيهم البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم ممن يمارسون حقوقهم وحرياتهم الأساسية».

وساءت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا في السنوات الأخيرة نتيجة سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، ولا سيما بعد حملة القمع الواسعة التي شنّها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثر محاولة الانقلاب الفاشل ضده في يوليو 2016.

وسيحظى إردوغان بسلطات معززة بعد فوزه في الانتخابات التركية الأحد، مما أثار المخاوف في بروكسل التي هنأته على فوزه في بيان مقتضب.