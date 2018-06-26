غواتيمالا تناشد واشنطن منح رعاياها غير الشرعيين «حماية موقتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 10:52 صباحا
صورة تظهر ثوران بركان فويغو في غواتيمالا (ا ف ب)

أعلنت غوايتمالا، الإثنين، أنها طلبت من الولايات المتحدة منح الغواتيماليين المقيمين على أراضيها بطريقة غير شرعية «وضع حماية موقتة»، يتيح لهم العمل بطريقة قانونية، وذلك بسبب الكارثة الناجمة عن ثوران بركان فويغو الذي خلَّف 112 قتيلاً و197 مفقودًا وأكثر من 3500 منكوب.

وقالت وزارة الخارجية الغواتيمالية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، إن هذا الطلب الذي كان رئيس الجمهورية جيمي موراليس أعلن عنه في تغريدة على «تويتر»: «يرد على كارثة» البركان. ولم توضح الوزارة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يمكن أن يستفيدوا من هذا الإجراء إذا ما وافقت عليه واشنطن.

ووفق الوزارة، فإن «الفكرة تكمن في جعل المواطنين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة يستفيدون من إجازة عمل تجنّبهم الطرد».

ووفق الإحصاءات الرسمية الغواتيمالية، هناك حوالي 1.5 مليون غواتيمالي يقيمون في الولايات المتحدة بينهم 300 ألف إلى 400 ألف فقط لديهم إقامات شرعية.

ووضع الحماية الموقتة هو عبارة عن ترخيص تمنحه السلطات الأميركية لأجانب بعد أن اعتبرت عودتهم إلى بلدهم متعذرة، بسبب اندلاع حرب أهلية فيه أو تعرضه لكارثة طبيعية أو لظروف طارئة غير اعتيادية.

وكانت واشنطن منحت هذا الوضع إلى رعايا هندوراس في 1988 بعد مرور الإعصار ميتش، كما منحته في 2001 إلى السلفادور بعدما قُتل في هذا البلد أكثر من ثلاثة آلاف شخص في هزتين أرضيتين.

وخلّف ثوران بركان فويغو (بركان النار) البالغ ارتفاعه 3763 مترًا، والواقع على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة غواتيمالا عشرات الجرحى أيضًا، كما هجّر أكثر من 12 ألف شخص بينهم أكثر من 3600 يقيمون في ملاجئ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
مرتضي منصور يتخذ إجراءات اعتقال نجم الكرة المصرية
رياضة عالمية
البحث عن 12 فتى فقدوا في مغارة بتايلاند
منوعات
ترامب يشير إلى تقدم في الشرق الأوسط.. ولكنه يلتزم الصمت بشأن خطة السلام
عربى
السفير الأوكراني: لاحظت التحسن الأمني منذ دخولي عبر منفذ رأس جدير
ليبيا
بالفيديو: احتفال بنما بهدفها الوحيد يجسد روح المونديال
رياضة عالمية
انطلاق تدريبات «ميدوزا 6» المصرية اليونانية القبرصية المشتركة بالمتوسط
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة