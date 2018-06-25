لافروف يلتقي مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي بموسكو الأربعاء

جون بولتون ولافروف. (أرشيفية: الوسط)

يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في موسكو لبحث احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين كما علم لدى الخارجية الروسية.

وقال ناطق باسم الوزارة إن «وزارة الخارجية الروسية تؤكد أن لقاء عمل سيعقد بين لافروف وجون بولتون في موسكو الأربعاء 27 يونيو»، بحسب «فرانس برس». وبحسب البيت الأبيض فإن بولتون سيتوجه إلى موسكو لبحث احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي.

ومثل هذا اللقاء سيكون موضع ترقب شديد بسبب الاتهامات بتدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وكان جرى بحثه خلال اتصال هاتفي جرى في نهاية مارس بين الرئيسين. وسيشارك ترامب في 11 و 12 يوليو في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل قبل أن يقوم بزيارة إلى بريطانيا في 13 يوليو يلتقي خلالها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والملكة إليزابيث الثانية.

وفي مطلع يونيو أعلن بوتين أنه مستعد للقاء ترامب موضحًا أن الكثير من الدول وخصوصًا النمسا مستعدة لاستقبال هذا اللقاء المنتظر. ويعود آخر لقاء بين بوتين وترامب إلى نوفمبر 2017 في فيتنام.