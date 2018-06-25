مراقبون: المعارضة لم تحصل على فرص متساوية في الانتخابات التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 03:37 مساء
أردوغان أمام حشد من مؤيديه (الإنترنت)

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن أحزاب المعارضة في تركيا لم تحصل على فرص متساوية في الحملات الانتخابية، وإن الرئيس الحالي وحزبه الحاكم نالا امتيازات كثيرة بما في ذلك في وسائل الإعلام.

وقال إجناسيو سانتشيث أمور، رئيس بعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات في تركيا، «ما شهدناه من قيود على الحريات الأساسية كان له تأثير على هذه الانتخابات. آمل أن ترفع تركيا هذه القيود في أقرب وقت ممكن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز» للأنباء.

لكن المراقبين أشادوا بالإقبال الكبير من المواطنين الأتراك على الانتخابات، قائلين إن ذلك أظهر التزامهم بالديمقراطية، إذ بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت يوم الأحد 87 %.

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