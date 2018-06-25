قائمة طلبات أميركية من كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 08:16 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في جزيرة سنتوسا بسنغافورة يوم 12 يونيو 2018. (أرشيفية: رويترز)

قال مسؤول أميركي كبير بوزارة الدفاع إن الولايات المتحدة ستقدم لكوريا الشمالية قريبا جدولا زمنيا «بمطالب محددة» بعد قمة تاريخية جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

لم يتطرق المسؤول، خلال حديثه مع مجموعة صغيرة من الصحفيين قبل رحلة سيقوم بها وزير الدفاع جيم ماتيس لآسيا هذا الأسبوع، إلى تفاصيل محددة لكنه لمح إلى أن الجدول الزمني سيكون سريعا بما يكفي للوقوف على حقيقة مدى التزام كوريا الشمالية. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «سنعرف قريبا إن كانوا يعملون بحسن نية أم لا».

وأضاف «ستكون هناك مطالب محددة وسيكون هناك جدول زمني محدد عندما نعرض على الكوريين الشماليين أفكارنا بشأن تنفيذ اتفاق القمة».

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو الأسبوع الماضي إنه سيسافر على الأرجح إلى كوريا الشمالية «خلال فترة قصيرة نسبيا» في مسعى لتحديد الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها خلال قمة 12 يونيو في سنغافورة بين ترامب وكيم.

وخلال القمة وهي الأولى بين رئيس أميركي في الخدمة وزعيم كوري شمالي، أكد كيم أنه سيعمل صوب نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية بينما قال ترامب إنه سيوقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وقال ماتيس خلال مستهل جولة مدتها أسبوع تشمل محطات في الصين وكوريا الجنوبية واليابان إن توجيهات ترامب بشأن تعليق التدريبات العسكرية لا تسري على تدريبات (فريدوم جارديان) المقررة في أغسطس فحسب لكنها تشمل أيضا سلسلتي تدريبات أصغر ضمن برنامج لتبادل مشاة البحرية.

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