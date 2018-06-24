ماكرون رداً على سالفيني: فرنسا لا تتلقى دروساً من أحد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثًا أمام الإعلام قبيل قمة أوروبية مصغرة في بروكسل. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا «لا تتلقى دروساً من أحد» في ما يخص ملف المهاجرين لأنها «الدولة الثانية من حيث عدد طالبي اللجوء الذين استقبلتهم هذا العام»، في ردٍّ على انتقادات روما للموقف الفرنسي.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى القمة المصغّرة التي تجمع 16 دولة أوروبية حول مسألة الهجرة، «يجب ألا ننسى قيمنا، سأكون عنيدًا في هذه النقطة»، بحسب «فرانس برس».

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني (يمين متطرف) انتقد بشدة السبت «عجرفة» الرئيس الفرنسي. وقال «إذا كانت العنجهية الفرنسية تفكر في تحويل إيطاليا إلى مخيّم للاجئين لكل أوروبا، ربما من خلال دفع بعض اليوروهات كبقشيش، فإنها مخطئة تماماً».

وجاء كلام سالفيني رداً على اقتراح فرنسا وإسبانيا، إنشاء «مراكز مغلقة على الأراضي الأوروبية» يتم تزويدها بـ«أدوات أوروبية»، لينتظر فيها المهاجرون درس ملفاتهم. ونقلت الناطقة باسم سالفيني عنه قوله «ندعوه (ماكرون) إلى وقف الشتائم وإلى إثبات سخائه عبر أعمال من خلال فتح الأبواب الفرنسية الكثيرة والتوقف عن قمع نساء وأطفال ورجال في فانتيمي» على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها سالفيني فرنسا والرئيس الفرنسي. وكان سالفيني ندد بـ«نفاق» فرنسا بعد تصريحات للأخيرة انتقدت فيها إيطاليا لرفضها فتح أبوابها مؤخرًا لسفينة «أكواريوس» وعلى متنها أكثر من 600 مهاجر. كما هاجم سالفيني الجمعة ماكرون الذي انتقد «الجذام» القومي في أوروبا. وقال سالفيني مخاطباً الرئيس الفرنسي «قد نكون شعبويين مصابين بالجذام، لكنني أتعلم الدروس ممن يفتح أبوابه. استقبل آلاف المهاجرين وبعد ذلك نتحدث في الموضوع».