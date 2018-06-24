نتائج أولية..أردوغان وتحالفه يتصدران الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 06:15 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يدلي بصوته في اسطنبول، 24 يونيو 2018. (فرانس برس)

حصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على نحو 58% من مجموع المصوّتين، فيما حصل أبرز منافسيه محرم إنجيه على 26%، وفق ما أظهرته نتائج فرز أولية لنحو 25% من أصوات الناخبين الأتراك.

وبعد فرز 10.5% من الأصوات في الانتخابات النيابية، حصل تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 65%، فيما حصل أقرب منافسيه تحالف الأمة على 25% من الأصوات، بحسب «روسيا اليوم».

وجرت في تركيا اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنافس فيها 6 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وثمانية أحزاب على شغل المقاعد البرلمانية. وكانت الانتخابات مقررة في نوفمبر 2019، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، دعا إلى تقديمها إلى اليوم الأحد 24 يونيو، بسبب ما وصفه بالحاجة إلى قرارات على الصعيد الاقتصادي وأزمات المنطقة.

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