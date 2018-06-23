بومبيو: لقاء بين ترامب وبوتين «في المستقبل غير البعيد»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والى جانبه نظيره الاميركي دونالد ترامب في منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ. (أرشيفية : فرانس برس)

رجّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين «في المستقبل غير البعيد»، وذلك في مقابلة مع شبكة «أم إس إن بي سي» الأميركية، بعد أن كان ترامب أشار إلى احتمال عقد قمة.

والخميس أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل للإعداد للقاء محتمل بين الرئيسين، بحسب «فرانس برس». وبحسب نص المقابلة مع شبكة «أم إس إن بي سي» الأميركية الذي نشره البيت الأبيض، قال بومبيو: «أنا أعلم أن السفير بولتون يستعد للتوجه إلى موسكو الأحد أو الإثنين. سيلتقي نظيره، وأعتقد أنه من المرجح بعد هذا اللقاء أن يلتقي الرئيس ترامب نظيره في المستقبل غير البعيد».

وفي المقابلة التي أجريت معه الجمعة قال بومبيو: «لا أعلم ما سيكون عليه جدول مواعيد الرئيس». وسادت تكهنات في وسائل الإعلام الروسية والغربية حول لقاء مرتقب بشدة بين الرئيسين، كان مدار بحث بينهما في مارس. وستكون تلك المحادثات، في حال جرت، تحت المجهر بسبب التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية في 2016، واحتمال حصول تواطؤ مع حملة ترامب.

وينفي الرئيس الأميركي حصول أي تواطؤ. وأعلن عن زيارة بولتون إلى موسكو بعد نحو أسبوعين من دعوة ترامب لإعادة روسيا إلى مجموعة السبع بعد استبعادها منها في 2014 لضمها القرم من أوكرانيا. وسيشارك ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد في بروكسل في 11 و12 يوليو المقبل، قبل توجهه إلى بريطانيا للقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة إليزابيث الثانية. وكان بوتين أعلن مطلع يونيو استعداده للقاء ترامب، موضحًا أن العديد من الدول، على غرار النمسا بشكل خاص، مستعدة لاستضافة هذه القمة.

وإضافة إلى قضية سكريبال تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو منذ عدة أشهر توترًا ناتجًا من وجود شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترامب والكرملين. وقرار ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني ساهم في زيادة الخلافات بين البلدين بعد أن أكدت موسكو تمسكها به. ويعود اللقاء الأخير بين بوتين وترامب إلى نوفمبر 2017 في فيتنام على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).