بعد استهدافه في مؤتمر شعبي.. رئيس وزراء إثيوبيا: بضعة أفراد قُـتلوا في انفجار أديس أبابا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 10:53 صباحا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن «بضعة أفراد» قُـتلوا، بينما أُصيب آخرون في انفجار ضرب تجمعًا سياسيًّا حضره في العاصمة أديس أبابا، اليوم السبت، وفق ما نقلت «رويترز».

وفي كلمة تلفزيونية عقب الانفجار، قال آبي إن ما حدث «محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة».

وكان قد تم تنظيم التجمع تأييدًا لرئيس الوزراء الجديد، وقال أحد منظميه إن الانفجار ناجم عن قنبلة، وفق ما أوردت «رويترز».

وكان آبي أنهى، أمام عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة ميسكيل، خطابه عندما وقع الانفجار، الذي وصفته «فرانس برس» بالصغير، وأدى إلى اندفاع الحشد باتجاه المنصة التي غادرها رئيس الوزراء بسرعة سالمًا كما يبدو.

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