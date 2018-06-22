الشرطة الإسبانية تعثر على جثة شابة ألمانية اختفت قبل أسبوع وتوقف مشتبهًا

عثرت السلطات الإسبانية على جثّة يرجّح أنها تعود لشابة ألمانية فُقد أثرها في الرابع عشر من الشهر الحالي في شرق ألمانيا، وأوقفت مشتبهًا به، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأكّد ناطق باسم الشرطة، لوكالة «فرانس برس» الجمعة، توقيف سائق شاحنة «على علاقة» بقضية الجثة التي عثر عليها «محترقة جزئيًا».

وكانت الشرطة في الباسك أصدرت بيانًا الخميس جاء فيه أنها عثرت على «جثة امرأة متحللة» قرب محطة أسبارينا.

وقال البيان: «بانتظار تحديد هويتها رسميًا، نظنّ أنها ألمانية اختفت قبل أسبوع».

والمشتبه به هو رجل ألماني في الحادية والأربعين تبحث عنه الشرطة الألمانية صدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية.