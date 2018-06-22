تركيا توقف 14 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 09:40 صباحا

أوقفت السلطات التركية، الجمعة، في أنقرة 14 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش»، وبأنهم خططوا لاعتداء في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة، الأحد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية إن الـ 14 مشتبهًا وجميعهم من جنسيات أجنبية، أوقفوا في مداهمات صباحية نفذت في الوقت نفسه في منازلهم في العاصمة.

ويترشح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لولاية جديدة يأمل أن يكون لحزبه فيها أكثرية نيابية في انتخابات الأحد التي يتوقع أن تُجرى تحت رقابة أمنية مشددة.

وأفاد التقرير عن مصادرة عدد كبير من المعدات في المداهمات لكنه لم يعطِ تفاصيل عن طبيعة الاعتداء وموعده المحدد ومكانه أو عن جنسيات المشتبه بهم.

وشهدت تركيا في عامي 2015 و2016 سلسلة اعتداءات نُسبت إلى تنظيم «داعش» والأكراد، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

وكان الاعتداء الدامي الأخير الذي نسب إلى تنظيم «داعش» إلى رأس السنة في 2017 عندما فتح مسلح أوزبكي النار داخل ملهى ليلي في أسطنبول ما أدى إلى مقتل 39 شخصًا.

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