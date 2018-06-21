لافروف: تعاون روسيا وأميركا سيثمر عنه حل الأزمات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 12:58 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، اليوم الخميس إن موسكو على ثقة باستفادة المجتمع الدولي من التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في حل المشاكل الدولية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب قناة «روسيا اليوم» أن «الرئيس فلاديمير بوتين أكد مرارًا وتكرارًا أنه في حال بدأت روسيا والولايات المتحدة التعاون في ما بينهما لحل المشاكل الدولية، فإن ذلك سيثمر على الأغلب بحلها».

وتابع أن التعاون الروسي - الأميركي سيعم بالفائدة على جميع أعضاء المجتمع الدولي، وأن روسيا «تنطلق من أن هذا الموقف مطلوب فعلاً من قبل الكثير من الدول».

وقد يعقد الرئيسان الروسي والأميركي لقاءً ثنائيًا في يوليو المقبل. ونقلت وكالة «رويترز» في وقت سابق اليوم عن مصادر مطلعة في واشنطن قولها إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل للتحضير للقمة التي ستجمع الرئيسين.

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